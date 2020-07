Jongeren moeten mosselen als superfood gaan zien

De eerste mosselen uit de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

"Het is supergezond, er zitten veel eiwitten, vitamines en omega-3 in. En mosselen worden op een heel duurzame manier geteeld," zegt Tilly Sintnicolaas van het Mosselbureau dat deze campagne organiseert. "Ze zijn heel snel en makkelijk klaar te maken, maar jongeren weten dat vaak niet."

'Jongeren kennen mosselen niet'

Het grote probleem is dat de doelgroep nog niet zo bekend is met mosselen. "En onbekend, maakt onbemind". Daar moet verandering in komen vindt Sintnicolaas. Bekende Nederlanders - wie wordt later bekend gemaakt - gaan online kooklessen geven en het Mosselbureau wil ook influencers op social media inzetten. De EU stelde in april 900.000 euro voor een driejarige campagne beschikbaar.

Het idee was ook om op festivals te gaan staan, maar vanwege de coronamaatregelen gaat dat feest dit jaar niet door. Voor de campagne wordt samengewerkt met de Good Fish Foundation, bekend van onder meer de Viswijzer.

Promoten bij jongeren is slim

De Belgische dj, blogger én mosselambassadeur Sven Ornelis vindt het slim dat het Mosselbureau aandacht geeft aan jongeren: "Gezond eten en duurzaamheid zijn belangrijke punten voor jongeren. Ik werk graag aan die promotie mee."

Bij het Mosselbureau hopen ze natuurlijk ook dat de mensen die ze nu al wel kennen en eten dat vooral blijven doen. "Die willen we natuurlijk niet kwijt. We hopen ook die mensen met onze campagne te inspireren. Maar bij de jongeren valt zeker nog iets te winnen en daar gaan we ons best voor doen."

Vanochtend is het mosselseizoen van 2020 officieel van start gegaan. Vanuit viskotter YE-110 werden symbolisch de eerste bodemcultuurmosselen uit de Oosterschelde gevist. Die werden in ontvangst genomen door oud-voetballer en tv-analist Jan Boskamp.

