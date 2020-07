ZLTO keurt protest af: boeren schieten zichzelf zo in de voet

Joris Baecke is op zijn zachts gezegd niet blij met de actie van de boeren. De voorzitter van de ZLTO-Raad Zeeland was allang blij dat Schouten naar Zeeland wilde komen. ''We hadden de minister uitgenodigd om hier in de praktijk te zien wat het doet dat we nu al het derde droge jaar op rij hebben. Dat we schade aan de gewassen hebben en dat er maatregelen moeten komen.''

In Kamperland is een 'proefkuil' waar de gevolgen van de droogte goed zichtbaar zijn. Maar de minister krijgt het woensdag niet te zien, onderweg naar Zeeland keert ze om. De ZLTO vindt het niet slim van de protesterende boeren. "Om iets te bereiken, heb je de aandacht vanuit het kabinet, vanuit de minister van Landbouw nodig."

De boeren hadden in totaal tien trekkers meegenomen naar het protest (foto: Omroep Zeeland)

De ZLTO is bang dat die hulp en steun nu minder is, misschien wel veel minder. "We wilden praten over welke oplossingen we in beeld hebben, waar we de overheid bij nodig hebben, en de minister was bereid te komen en dat is nu dus afgeblazen. Door dat protest. Door er stennis van te maken met die tractoren en de weg te blokkeren."

Voeten in de klei

Nu is de vraag of de minister nog een keertje tijd heeft en naar Zeeland wil komen om over de droogte te praten. De ZLTO zit wel met de minister om de tafel om er over te praten maar dat is anders. "Je kunt het uitleggen maar het allerbeste is dat je het echt met de voeten in de klei kunt aanschouwen. Dat kan nu niet doorgaan en daar hebben we allemaal last van, alle boeren en tuinders."

Lees ook: