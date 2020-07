Gemeente Veere ondervraagt inwoners en toeristen over visie op 2047

Veere vraagt inwoners om toekomstvisie (foto: Omroep Zeeland)

Veere heeft online al een enquête gehouden en vandaag was het tijd voor interviews op straat, bij de supermarkt in Oostkapelle. "We willen graag weten wat mensen willen met Veere, welke kant het op moet gaan", zegt Hiels Oving, projectleider namens de gemeente. "Ook al is het nog ver weg, die informatie is voor ons belangrijk."

Visie voor Veere

Volgens de gemeente Veere is er een langetermijnvisie nodig om grote vraagstukken voor de fysieke leefomgeving in samenhang te bekijken en op te lossen. De huidige visie (Structuurvisie Veere 2025) is volgens de gemeente toe aan een verbreding. En 'daarom is er behoefte aan een document dat richting geeft aan beleid, projecten en programma's'.

Omgevingsvisie Veere 2047 Omgevingsvisie Veere 2047 staat in de eerste plaats voor de langetermijnvisie die Veere samen met de inwoners wil maken. Een visie met een reikwijdte van 25 jaar. Het staat symbool voor een omgevingsvisie voor de dertien kernen van de gemeente. De cijfers 2+0+4+7 staan opgeteld voor die 13 kernen.

"Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist over de omgevingsvisie", zegt projectleider Oving. "Maar we staan hier echt niet alleen voor het mooie plaatje. De stem van de inwoners, de ondernemers en toeristen telt echt mee. Dat is zeker."

Reportage over de interviews die Veere vandaag op straat afnam