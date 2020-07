Koningin Máxima verrast campingeigenaar én kampeerders: 'Dit gelooft niemand!'

Gabriel Coppoolse dacht dat hij alleen bij het gesprek zou zitten in het Klimbos in Westenschouwen. Samen met een aantal Zeeuwse ondernemers mocht hij aan de koningin vertellen wat hij allemaal heeft gedaan in de coronatijd. Pas tijdens dat gesprek kreeg hij te horen dat de koningin ook nog even op zijn camping langs zou komen.

Best heerlijk om je niet vooraf druk te maken over zo'n bezoek." Campingeigenaar Gabriel Coppoolse

"Ik was verbaasd, maar het is ook heerlijk om je niet vooraf druk te maken over zo'n bezoek," zegt Coppoolse. Snel werden nog een paar stoelen klaar gezet, want ook een aantal Zeeuwse bestuurders kwam op bezoek. Coppoolse mocht met koningin Máxima een rondje doen over zijn camping en vertellen over de maatregelen. "Ze heeft zelfs nog een stengel munt meegenomen voor in de thee."

Koningin Máxima werd door campingeigenaar Gabriel Coppoolse rondgeleid. (foto: Omroep Zeeland)

"We wilden een rondje gaan lopen, maar dit is natuurlijk veel leuker," zegt een campinggast. Bijna de hele camping liep even uit om toch een glimp op te vangen van koningin Máxima. "Het is voor het eerst dat ik iemand zie van het Koninklijk Huis," aldus twee gasten uit Twente. "Ik heb het in de familie-app gezet, maar niemand gelooft het."

