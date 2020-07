Marie-Paule blijft positief, maar het kost wel meer moeite nu de coronagevallen in Hongkong weer toenemen

Marie-Paule is in de restaurants van haar werkgever verantwoordelijk voor de wijnprogramma's (foto: Marie-Paule Herman)

"Drie weken lang hebben we geen nieuwe coronagevallen gehad, afgelopen zondag was het weer prijs", Marie-Paule zucht aan de telefoon. "Vandaag kregen we te horen dat er weer 24 nieuwe gevallen zijn. Dat is niet goed."

Het normale leven was dichtbij

De Hongkongers waren net weer een beetje gewend aan het 'normale' leven. Bijna alles mocht weer. "We konden weer op stap, clubs zijn weer open, grotere groepen mensen mogen bij elkaar komen", vertelt Marie-Paule.

Op haar werk moesten de tafels nog wel anderhalve meter uit elkaar staan, maar dat was te overzien. Ze is bang dat deze nieuwe uitbraak weer voor strengere maatregelen zal zorgen. "Maximaal acht personen aan tafel, geen grote bijeenkomsten met meer dan tien mensen. Dat soort dingen. Helaas."

Marie-Paule geflankeerd door haar vriendinnen (foto: Marie-Paule Herman)

Vakantie is daardoor ook nog geen optie. Bij terugkomst moet je verplicht twee weken in quarantaine. Marie-Paule: "Ik heb al een paar keer vluchten moeten verzetten." Haar geplande bezoek aan Nederland in april viel in het water. "Ik hoop dat mijn vluchten in september wel door kunnen gaan, maar naar Europa zit er dit jaar helaas niet in."

Al anderhalf jaar niet in Axel geweest

Dat valt haar best zwaar, ze is al anderhalf jaar niet meer thuis in Axel geweest. "Dat is toch wel moeilijk, zeker om je ouders niet te zien. Mijn oma is tijdens de crisis overleden, niet aan corona... Dat zijn allemaal dingen die het best moeilijk maken in deze tijd."

Gelukkig heeft Marie-Paule afleiding genoeg door haar werk en leven in Hongkong. Ze maakt zich ook nog geen zorgen over haar baan. "Denk dat we redelijk goed op de derde golf zijn voorbereid, om die te overleven."

Met positiviteit kom je het verste

Ze gaat dan ook niet bij de pakken neerzitten. "Je moet je hier overheen zetten. Sterk zijn. Er is altijd wel een klein lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Positief blijven, daar kom je het verste mee. Negativiteit heeft geen zin."