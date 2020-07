Sportliefhebbers hebben het zwaar deze zomer

Jan Baart is groot fan van Oranje (foto: Omroep Zeeland )

Het is een zware zomer voor sportliefhebbers. Er zijn geen voetbalwedstrijden om naar toe te gaan en op televisie zijn geen wielrenevenementen om naar te kijken. Nu de meeste sportevenementen zijn afgelast, hebben de twee supporters zich maar gericht op andere taken. Zo heeft Jan Baart zijn vrouw gelukkig gemaakt: "Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ik heb een hele gelukkige vrouw thuis, want er moesten nog wat klusjes gebeuren en die heb ik allemaal gedaan. Maar het blijft een enorm gemis, natuurlijk."

Samen naar een wedstrijd

Jan is een echte Oranjegek. Hij verlangt naar het groepsgevoel met fans van Oranje. "Ik mis ook wel een stukje wedstrijdspanning, maar het samen zijn met mede-supporters is altijd bijzonder." Hij is bang dat hij nog wel even moeten wachten totdat hij weer naar een wedstrijd kan. "Het zal nog wel even duren voordat we mogen juichen."

Is het straks nog leuk om naar een wedstrijd te gaan?" Dan Kersten, sportfan

Vurig NAC-suporter Dan Kersten deelt Jans angst. "Ik vraag me ook af hoe het straks in de voetbalstadions is. Is het dan nog leuk om naar een wedstrijd te gaan?" Hij weet dan ook nog niet zeker of hij snel weer in het stadion van NAC zit. "Al denk ik dat ik op het laatste moment nog wel even snel ga kijken. Ik mis de sfeer enorm."

Dan kan tijdelijk niet zijn favoriete club NAC supporteren (foto: Orange Pictures)

Bij Dan wappert in zijn tuin in Kats altijd een vlag. In de zomer gaan er voornamelijk sportvlaggen de lucht in, zoals die van de Tour de France. Nu wappert een vlag in zijn tuin met de coronatekst 'we doen het samen'. Hij baalt ook dat sportevenementen in de buurt niet doorgaan. "Je mist de reuring in de omgeving."

Biologische klok weg

De mannen hadden het over hun sportpassie in radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Ook Omroep Zeeland-collega Martijn Katsman praatte over het onderwerp mee. "Mijn biologische klok is afgestemd op het wielerseizoen. Het is 8 juli, maar dat gevoel heb ik niet. Het is al heel lang maart."

Dan is bang dat hij pas volgend jaar april/mei weer naar een sportevenement kan. Ook Jan heeft er niet veel hoop op: "Eerst moet corona de wereld uit zijn."