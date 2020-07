Goedemorgen! Is het compensatiepakket voldoende? En overlast door hardrijders

De bestuurders tijdens de presentatie van het compensatiepakket twee weken geleden (foto: ANP)

Eerst ook nog even terugblikken naar gisteren, mocht je het gemist hebben, wát een dag: een boerenprotest die de komst van minister Schouten verhinderde, koningin Máxima die ondernemers en toeristen met een bezoek verraste, de officiële start van het mosselseizoen en een overval op een snackbar in Middelburg.

Maar dat was gisteren. Vandaag richten we ons vooral op de toekomst van Zeeland, de Provinciale Staten beginnen namelijk vanmiddag aan hun debat over het compensatiepakket voor het mislopen van de marinierskazerne.

Is het compensatiepakket goed genoeg?

In dat pakket zitten bijvoorbeeld een Law Delta, een Deltakenniscentrum, een snellere treinverbinding met de Randstad en een huisartsenopleiding. Alles bij elkaar goed voor zo'n 650 miljoen euro aan investeringen in Zeeland. Maar is dat goed genoeg? Daar debatteren de Statenleden vandaag over. Morgen brengen ze hun stem uit.

Bijna 20 procent van alle Zeeuwse volwassenen ervaart in de eigen buurt veel overlast van hardrijders. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 die vandaag door het CBS is gepubliceerd. Zo'n 14 procent van de Zeeuwen heeft ook last van foutparkeerders. Vier procent stoort zich aan agressief verkeersgedrag in de buurt.

