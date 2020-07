Overvaller cafetaria Middelburg bedreigde personeel met vuurwapen

Politie plukt overvalverdachte uit de sloot en slaat hem in de boeien (foto: HV Zeeland)

Een jonge man kwam het cafetaria gisteravond binnen rond 20.00 uur. Hij bedreigde het personeel volgens de politie met een 'op een vuurwapen gelijkend voorwerp' en ging er vervolgens vandoor met de inhoud van de kassa.

Op zoek naar de overvaller

De opgeroepen agenten kregen een signalement van de dader en ze wisten in welke richting hij was weggerend. Meerdere politie-eenheden gingen in de omgeving op zoek naar de overvaller. Ongeveer 10 minuten na de overval zagen meerdere agenten een jongeman in de bosjes bij het Meiveld verdwijnen.

Ze volgden hem en troffen hem aan in een sloot. De jongeman voldeed aan het opgegeven signalement dus hebben de agenten hem uit de sloot gehaald en aangehouden. Het gaat om een een 20-jarige man uit Goes.

Vuurwapen en zak met geld

De Goesenaar had een vuurwapen bij zich. Dat is in beslag genomen. Andere agenten die eveneens in de bossen bij het Meiveld zochten troffen een zak met geld aan, vermoedelijk gaat het om de buit van de overval. Ook het aangetroffen geld is in beslag genomen door de politie.

De 20-jarige Goesenaar heeft de nacht doorgebracht in een politiecel. Hij wordt vandaag door rechercheurs verhoord. Ondanks dat er al een verdachte is aangehouden voor dit feit, is de politie nog op zoek naar getuigen.

Gemaskerde en gewapende jongens

Het cafetaria aan de Johan van Reigersbergstraat werd in januari ook al overvallen. Toen bedreigden twee gemaskerde en gewapende jongens de eigenaresse, waarna ze hen de inhoud van de kassa afstond. Destijds wisten de daders wel te ontkomen.

