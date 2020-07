Muziekfestival Hrieps gaat dit jaar niet door

De opbouw van Hrieps vanuit de lucht. (foto: Omroep Zeeland)

"In goed overleg met de gemeente Veere is besloten Hrieps 2020 te verplaatsen naar 8 mei 2021", meldt het festival op Facebook. De organisatie heeft de eerste artiesten voor volgend jaar al geboekt: in ieder geval treden Snollebollekes, Feuerengel, Mooi Wark en Surrender op. De rest van het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Festival onmogelijk in september

Organisator Hugo Kramer zegt dat hij vanochtend bijgepraat is door de gemeente Veere. Meteen werd duidelijk dat het onmogelijk is om in september een festival voor duizenden mensen te houden. "Natuurlijk baal ik er wel van, maar het is ook fijn dat we nu duidelijkheid hebben." De fans van het festival moeten hopen dat het in mei gedaan is met de anderhalvemetersamenleving. "Een festival met anderhalve meter afstand is voor ons sowieso geen optie", zegt Kramer.

Het zou dit jaar de eerste editie van Hrieps zijn na de gewelddadige overval in 2019. Gemaskerde mannen drongen het ouderlijk huis van Kramer in Grijpskerke binnen en gingen ervandoor met de dagopbrengst: een half miljoen euro, volgens de organisatie. Snel werd duidelijk dat het festival kon blijven bestaan, maar kaarten werden vijftien euro duurder.

De festivalkaarten voor dit jaar blijven geldig voor de editie van volgend jaar. Het festival is nog niet uitverkocht. De overgebleven kaarten kosten vanaf augustus 60 euro en zijn daarmee nog eens tien euro duurder.