Oud-gevangenisdirecteur uit forse kritiek op komst EBI: 'Totaal onnodig'

Bijna dertig jaar lang was de inmiddels gepensioneerde Frans Douw gevangenisdirecteur, onder meer bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard en de Bijlmerbajes. In een acht minuten durend filmpje zet hij uiteen waarom Zeeland niet gebaat is bij de komst een justitieel complex.

Helft gevangenissen gesloten

"Heeft Nederland een dergelijk justitieel complex nodig? Het antwoord daarop is: nee! We hebben in Nederland de afgelopen tien jaar ongeveer de helft van de gevangenissen gesloten."

EBI grotendeels leeg

Bovendien is de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught volgens Douw nog nooit geheel bezet geweest en staat het grotendeels leeg. "Soms is het nodig iemand in een dergelijk extreem regime op te sluiten, maar die behoefte is heel beperkt."

Omroep Zeeland heeft om een reactie gevraagd van minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft echter laten weten niet te reageren voordat er door de gemeente en provincie is gestemd. Het ministerie verwijst naar het eindrapport 'Wind in de zeilen', een advies voor een compensatiepakket van speciaal adviseur Bernard Wientjes. Hierin staat beschreven waarom het justitieel complex wél nodig is. Het aantal rechtszaken dat in een extra beveiligde omgeving moet worden behandeld, neemt gestaag toe. Dat geldt ook voor het aantal gedetineerden met extreme vlucht-, veiligheids- en maatschappelijke risico's. Dit vraagt veel van de huidige capaciteit voor hoogbeveiligde zittingslocaties en penitentiaire inrichtingen. Er is meer capaciteit nodig om op een veilige manier rechtszaken te kunnen behandelen en de Extra Beveiligde Inrichting in Vught raakt vol. De behoefte aan extra beveiligde locaties en gevangenissen zal de komende tijd alleen maar groeien.

Volgens Douw wordt de behoefte aan beveiligde plekken deels door justitie zelf gecreëerd. Hij ziet een verband met het personeelstekort in gevangenissen waardoor repressie en spanning onder gedetineerden toeneemt.

Dekker en zijn vrienden

"Een nieuw justitieel complex in Vlissingen is niet in het belang van Zeeland of het land, maar van landelijke politici die iets proberen recht te zetten en lokale politici met grote ambities", gaat hij verder. "Het gaat om het electorale belang van Dekker (minister voor Rechtsbescherming) en zijn vrienden."

Europese aanbestedingen

Zeeuwse bedrijven zullen volgens Douw geen rol spelen bij toeleveringen aan het toekomstig complex omdat dit gaat via Europese en landelijke aanbestedingen.

Gevangenis in Vught (foto: ANP)

Volgens de oud-gevangenisdirecteur heeft justitie veel ervaring met penitentiaire inrichtingen in buitengewesten, maar zijn die niet allemaal even positief. Zo is de jeugdinrichting in Den Helder, volgens hem een grote mislukking geworden.

70 miljoen verdampt

"In Den Helder is het nooit gelukt om een kwalitatief goede organisatie op te zetten. Na acht jaar werd de inrichting gesloten en een bouwinvestering van 70 miljoen verdampte ter plekke. Er werd geen nieuwe bestemming gevonden voor het pand."

Kleinschalige plekken

Waar Frans Douw wel voor pleit is rechtspraak die dichtbij de Zeeuwen staat en kleinschalige plekken in de provincie voor Zeeuwen die een tijdje opgesloten moeten worden. "Die enkele Zeeuw die zo gevaarlijk is dat hij niet in Zeeland berecht en gedetineerd kan worden, kan prima naar Vught of De Bunker in Amsterdam."

De kritiek van Frans Douw dat een groot justitieel complex geen toevoeging voor Zeeland is, wordt gedeeld door Rescaled, een Europees netwerk dat zich inzet voor de hervorming van het detentiesysteem in Europa.

Veronique Aicha Achoui is nationaal coördinator van Rescaled in Nederland. "Ik vind het een heel merkwaardige beslissing. Justitieel Complex Zaanstad is net gebouwd en zit niet vol. Vught zit niet vol. En bovendien willen we juist naar kleinschalige detentiehuizen."

"Meer dan zeventig procent van de gedetineerden in Nederland zit een straf uit van minder dan drie maanden. Dergelijke gedetineerden moet je niet opsluiten in enorme gevangeniscomplexen, dat past niet meer bij deze tijd."

(foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: