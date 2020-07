Brandweer krijgt nieuwe duikapparatuur

Brandweerduiker wordt het water in getakeld tijdens oefening in de haven van Goes (foto: Omroep Zeeland)

De huidige duikapparatuur is afgeschreven en moet dit jaar vervangen worden. Hiervoor was een bedrag van 216.345 euro opgenomen in de investeringsbegroting, maar dit ging uit van vervanging van het huidige systeem.

Duurder, maar veiliger

Er is nu echter voor gekozen om een duurder, maar ook veiliger alternatief te kiezen. De duikteams van Middelburg, Goes en Tholen werken tot op heden met een kleine ademluchtfles met mondstuk. Het duikteam van Terneuzen gebruikt een oppervlakteluchtvoorziening op de wal als noodvoorziening.

Niet optimaal

De verschillen in de systemen en het feit dat bij een duiker in nood de reserveduiker te water moet om de noodvoorziening naar de duiker in nood te brengen, leiden tot een situatie die niet optimaal is.

Ademlucht gegarandeerd

Bij het nieuwe duiksysteem heeft de brandweerduiker een ademluchtvoorziening op de rug én een ademluchtvoorziening vanaf de oppervlakte. Zo is ademlucht altijd gegarandeerd.