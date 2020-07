Boswachter waarschuwt automobilisten voor hitsige reeën

Reebokken zijn tijdens de reeënbronst druk bezig met het verdedigen van hun territorium en het achternazitten van de vrouwtjes, de reegeiten. "Ze jagen vaak blind voor hun omgeving achter elkaar aan, wat kan resulteren tot een spontane oversteek van een autoweg", aldus Noorlander.

Meer aanrijdingen met reeën

De gevolgen van een aanrijding met een volwassen ree kunnen ernstig zijn, uiteraard voor het dier maar ook voor de auto. En de afgelopen jaren nemen de aantallen aanrijdingen met reeën in Zeeland jaar na jaar toe, onder meer doordat die dieren in aantal zijn toegenomen, wat de kans op een aanrijding vergroot.

Reeën in de natuur rond Renesse (foto: Cindy de Bree)

Daar komt nog bij dat de dieren, die normaal gesproken vooral 's avonds en 's nachts actief zijn, nu ook overdag aan de wandel gaan. Dat, gecombineerd met het feit dat er in deze tijd van het jaar door alle toeristen ook nog eens veel meer auto's rondrijden in onze provincie, is een recept voor ongelukken.

Oproep

Vandaar de oproep van de boswachter aan de automobilisten: "Goed opletten in gebieden waar reeën leven dus!" In Zeeland is het risico op botsingen met hitsige reebokken het grootst op Schouwen-Duiveland. Daar is de populatie reeën namelijk het grootst. Maar ook op tal van andere plekken in onze provincie lopen ze rond.

