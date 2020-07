'Juist in tijden van crisis is een goede nachtrust belangrijk'

Heb je overwogen om de zaak dicht te doen?

Nee, we wilden gewoon openblijven en wachtten tot we wisten wat de regels zouden zijn. Alleen met de monteurs was het even spannend, want die kwamen bij mensen thuis. Daar hebben we van te voren goede afspraken voor verzonnen, en dat werkte.

Geen angst om besmet te worden?

Helemaal niet. Onze zaken in Oost-Souburg en Kapelle zijn groot genoeg om anderhalve meter afstand te houden.

Hoe liepen de zaken?

De eerste twee weken was het wat rustiger, maar daarna ging het los. Het werd erg druk, en dat is het nu ook nog.

Hoe verklaar je dat?

Mijn vermoeden is dat doordat veel mensen besloten om niet op vakantie te gaan, het vakantiegeld ergens anders aan besteed kon worden. Een nieuw bed is zo'n andere keuze omdat in deze tijden van onzekerheid en stress een goede nachtrust van groot belang is.

(foto: Omroep Zeeland)

Gedroegen klanten zich anders?

Er was een tweedeling: sommige mensen zagen er tegenop of zagen het niet zitten om een winkel binnen te gaan, anderen kwamen gewoon vrolijk en onbezorgd binnen. Tijdens onze gesprekken, die in een winkel als deze toch vaak langer zijn dan in andere winkels, ging het natuurlijk veelvuldig over corona.

Wat is je nu het meest bijgebleven van deze periode?

Toch wel de drukte. Het heeft ons echt verrast dat klanten in zulke grote getale maar de zaak kwamen.

Ben je bang dat dit later weer in zal zakken?

Dat weet ik niet. Het kan zijn dat mensen een dergelijke uitgave als een bed nu naar voren hebben geschoven, en er straks misschien een dip is. Maar ik verwacht het eigenlijk niet. Zoals ik al zei, juist nu is een goede nachtrust belangrijk en het zou zomaar kunnen dat dit nog een tijdje doorgaat.

Kom jij nu beter uit de crisis?

Ja, dat denk ik wel. Ik vind het vervelend ten opzichte van collega-ondernemers die nu in zwaar weer zitten, maar het is wel zo: de crisis heeft mij op het gebied van de winkel veel goeds gebracht.