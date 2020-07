Mosselboulevard moet een blijvertje worden

De Mosselboulevard wordt een soort kleine mosseldag. Bezoekers kunnen mosselen eten, maar er worden ook demonstraties gegeven en bezoekers leren over de visserij en Yerseke. Het plan kwam uit de koker van wethouder Kees Verburg van de gemeente Reimerswaal. Hij benaderde verschillende partijen om de schelpdiersector, dus niet enkel de mossel, onder de aandacht te brengen en natuurlijk de consumptie te stimuleren.

Traditie

Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat zouden kleinschaligere evenementen als deze de toekomst kunnen hebben. "Massale groepen mensen liggen nu natuurlijk heel moeilijk. Meer gespreid dingen organiseren is misschien wel de nieuwe manier. Wie weet kunnen we deze mosselboulevard in toekomst wel organiseren in heel Zeeland."

Voorman van de mosselsector Addy Risseeuw gaf aan daar grotendeels hetzelfde over te denken. "Dit is wat ons betreft het begin van een traditie. En waarom zouden we dit soort dingen in de toekomst niet in Zierikzee en Bruinisse organiseren?"