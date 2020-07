Voorzitter ZLTO teleurgesteld in protesterende boeren: 'Praten levert meer op'

De boeren hadden woensdag in totaal tien trekkers meegenomen naar het protest (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter Wim Bens van de land- en tuinbouworganisatie blijft rustig en drukt zich diplomatiek uit in zijn antwoorden, maar het protest van gisteren heeft de aandacht afgeleid van een onderwerp 'dat we groot wilden maken'. Het werkbezoek was het resultaat van een lobby van de ZLTO op gemeentelijk, provinciaal en landelijk politiek niveau.

Het plan dat de provincie voor de bestrijding van de droogte heeft opgesteld, is er mede dankzij de ZLTO gekomen: "We hebben er aan meegeschreven", legt Bens uit. "Droogte is echt een vraagstuk; hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan. En daar wilden we aandacht voor vragen bij de minister", zegt Bens. "En dan is het natuurlijk wel jammer dat dan het ene onderwerp met het andere wordt verward."

Botsing

Wat er gisteren is gebeurd, is misschien wel uit te leggen als een botsing van twee werelden in de agrarische sector. Met aan de ene kant de 'brede lobby-organisatie' ZLTO die alles in goede harmonie en overleg met de overheid wil regelen en aan de andere kant boeren die zich in de hoek gezet voelen en die snelle veranderingen willen. Eisen die ze met trekker-protesten kracht bij zetten.

Wim Bens, voorzitter van de ZLTO (foto: Omroep Zeeland)

Bens snapt de woede die er is in de sector. "We zitten al jaren in de hoek waar de klappen vallen." Hij mist waardering voor het vak en het werk dat de agrarische sector levert. "De meeste boeren werken voor een jaarsalaris, waar de meesten onder ons de neus voor ophalen; 58.000 euro per jaar. Met een schuld van 800.000 euro." Deze getallen herhaalt hij meerdere keren tijdens het gesprek.

Eerst praten dan protesteren

"Maar protesteren is niet het eerste wat we doen. We doen het als het moet." Toch gebeurde het gisteren en werd het werkbezoek van de minister op advies van de politie onderbroken. Maar Bens blijft hoopvol. "Lobby is niet van vandaag op morgen, maar ook voor de langere termijn. Dus we gaan nieuwe momenten zoeken om hierover (droogte, red.) alsnog met de minister over te praten."

En daar is de eerste stek al voor gestoken. Via een telefoongesprek. Daarin heeft de minister toegezegd om binnenkort alsnog naar Zeeland te komen. En om dat voor elkaar te krijgen is geen trekker aan te pas gekomen.

Lees ook: