Krimp als politieke keuze: het had ook heel anders kunnen lopen

Floor Milikowski, schrijfster van Een klein land met verre uithoeken (foto: Floor Milikowski)

In haar onlangs verschenen boek Een klein land met verre uithoeken reconstrueert ze hoe die tweedeling in groei- en krimpregio's ontstond. "Het is het gevolg van een bewust beleid", aldus Milikowski.

'Ten koste van andere locaties'

Het had dus ook heel anders kunnen lopen, zei ze vanmiddag in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Mensen en bedrijven trekken steeds meer naar economisch centrale locaties als Amsterdam, met Schiphol, en Rotterdam, met de haven en je ziet dat dit ten koste gaat van andere locaties."

Na de Tweede Wereldoorlog werd er eerst heel bewust voor gekozen om in alle gebieden de economie te stimuleren, om de ongelijkheid tegen te gaan. "Maar in de jaren tachtig is ervoor gekozen om een andere koers te varen en vooral de economisch sterkere regio's te gaan stimuleren. Dat gebeurde onder Lubbers. Hij werd geadviseerd door een commissie, met onder meer de topman van Shell, Gerrit Wagner, die zei: 'Don't back the losers, back the winners.'"

'Welvaart niet evenredig verdeeld'

Dat was een succesvol beleid, moet ook Milikowski toegeven. "Over de hele breedte genomen is de welvaart toegenomen, maar door datzelfde beleid is wel ook grote ongelijkheid ontstaan, waardoor die welvaart niet evenredig wordt verdeeld. Zo zie je nu dat de totale welvaart toeneemt, maar in krimpregio's juist afneemt."

Dat vertaalt zich ook tot de politieke onvrede onder de inwoners. "Je merkt dat mensen zich zo ontzettend in de steek gelaten voelen, omdat de aandacht in Den Haag alleen uitgaat naar de grote steden. Ik vond het schrijnend en pijnlijk om te zien hoe onevenredig die aandacht verdeeld is."

Opkomst van populistische partijen

Volgens Milikowski gaat dat gevoel hand in hand met de opkomst van populistische partijen. "Als je boos bent en je voelt je in de steek gelaten en de gevestigde partijen bieden je geen perspectief dan is het logisch dat je je heil elders zoekt."

Daarom is het volgens Milikowski nu tijd voor een ander beleid, waarbij de krimpregio's weer gestimuleerd worden. "Zoals door de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. Als die tunnel tussen Amsterdam en Utrecht zou lopen zou het ondenkbaar zijn om daarvoor tol te heffen."

'Tijd voor een nieuwe visie'

"Dertig jaar geleden is er heel bewust nagedacht over waar de Nederlandse economie naartoe zou moeten en gekozen voor het stimuleren van Schiphol en de haven van Rotterdam en de grote steden in het algemeen. Het is tijd dat er nu weer een visie wordt geschreven van waar de economie nu naartoe moet, waarbij alle inwoners van Nederland een beeld hebben van welk perspectief ze hebben", aldus Milikowski.