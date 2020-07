Door crisis nauwelijks vliegtuigonderhoud, daarom sloopt dit Zeeuwse bedrijf vliegtuigen

Het normale werk van het bedrijf bestaat uit het dagelijkse onderhoud van een vliegtuig na aankomst op een luchthaven. In de tijd dat passagiers uit- en instappen controleren technische medewerkers het toestel en vervangen of repareren onderdelen als dat nodig is. Tot zijn klantenkring mag Bleyenberg onder andere vliegtuigmaatschappijen Transavia, Tui en Corendon rekenen.

Het bedrijf van Kris Bleyenberg is in 2003 eigenlijk uit nood geboren. "Ik werkte toen als monteur bij Fokker en er kwam een ontslagronde aan." Hij koos eieren voor zijn geld en begon als zzp'er. Naarmate hij meer werk kreeg, nam hij ook personeel aan en dat is uitgegroeid tot het bedrijf zoals dat nu is. En het bedrijf groeit nog steeds.

Personeel detacheren

Maar nu er door de coronacrisis wereldwijd toestellen aan de grond worden gehouden, is het grootste deel van het gewone werk stil komen te liggen. Toch zit Bleyenberg niet bij de pakken neer. Om zijn medewerkers aan het werk te houden, detacheert hij zijn technisch geschoold personeel bij andere bedrijven. Onder meer bij scheepswerf Reimerswaal en bij Unitron in IJzendijke, dat onder meer beademingsapparaten maakt.

Een tweede manier waarmee Bleyenberg de coronacrisis wil overleven is het uit elkaar halen van vliegtuigen. "We zien dat het aanbod van te slopen vliegtuigen groter is dan het aanbod van bedrijven die dat doen", licht Davy Fermont toe, de compagnon van Kris.

Toestellen in zijn geheel verkopen levert minder op dan ze te slopen en in onderdelen te verkopen" Kris Bleyenberg

Door de coronaciris schrijven luchtvaartmaatschappijen hun toestellen sneller af, om de kosten te drukken. "Toestellen die nu 15 à 20 jaar oud zijn, zijn niet meer economisch rendabel", zegt Kris Bleyenberg. "En ze in zijn geheel verkopen levert minder op dan ze te slopen en in onderdelen te verkopen."

Binnenkort hoopt het bedrijf een aantal 'grote jongens' binnen te krijgen om te slopen. Maar vanwege de gevoeligheid van de opdracht, wil Bleyenberg er niet al te veel over kwijt.

De Airline Support Group legt zich toe op het slopen van vliegtuigen om het verlies als gevolg van de coronacrisis te compenseren (foto: Airline Support Group)

De nieuwe activiteit sluit naadloos aan op de activiteiten van het recyclingbedrijf in Alphen aan de Rijn dat onlangs is overgenomen. Dat bedrijf was namelijk gespecialiseerd in de verkoop van gebruikte vliegtuigonderdelen.

Colablikjes

Het magazijn ligt daar inmiddels propvol met onderdelen van de eerste vier Fokker-toestellen die het bedrijf op hun vestiging op Curaçao heeft gesloopt. Bijna alles wordt hergebruikt. Van de romp worden colablikjes gemaakt. En de wielen, stoelen en remmen vinden na een opknapbeurt snel een nieuwe eigenaar.

Hoewel de toestellen niet meer nieuw worden gemaakt, is er nog wel een grote vraag naar onderdelen. "Zelfs Fokker bestelt bij ons onderdelen, dus dat zegt wel wat", zegt Davy Fermont tijdens een wandeling tussen de volle schappen. "Banden gaan hier als zoete broodjes over de toonbank net als gebruikte stoelen."

Ondanks de crisis en de onzekere toekomst die daarmee gepaard gaat, kijkt Bleyenberg nog steeds positief vooruit. Zijn wens is om naast het kleinere dagelijkse onderhoud ook het grotere onderhoud van vliegtuigen te gaan doen. "Maar dan echt het grote werk. Dat we in een aantal maanden het hele vliegtuig op onderdelen uit elkaar halen en doorlichten", zegt hij met een glimlach. "De apk van een vliegtuig zeg maar."

Hulst forever

En het maakt niet uit hoe groot het bedrijf wordt, het hoofdkantoor blijft in Hulst: "Ik kom hier vandaan, ik zit hier goed. Dus waarom zouden we verhuizen?"