Glenn verkoopt door corona nu bitterballen en Brugse Zot in Mexico-Stad

Glenn uit Aardenburg (in het midden) (foto: Glenn van Damme)

Nog steeds zijn er veel besmettingen in Mexico, maar de maatregelen worden wel alweer versoepeld. Dat voelt tegenstrijdig, zegt de van oorsprong Zeeuws-Vlaamse Glenn. "Ik denk dat het te maken heeft met de economische gevolgen. Mensen houden het niet vol om hun bedrijf of kleine zaakje dicht te houden."

Bitterballen via internet bestellen

Ook hij en zijn vriendin voelen de coronacrisis in hun portemonnee. Samen hebben ze sinds twee jaar een foodtruck van waaruit ze poffertjes verkopen op festivals. Sinds juni zijn ze daar weer mee bezig. De maanden dat de truck stilstond, gebruikten ze om nieuwe producten aan hun assortiment toe te voegen.

"Als de festivals door waren gegaan, hadden we daar geen tijd voor gehad. Nu hebben we ook hartige snacks als bitterballen en kaaskroketten. Die verkopen we gefrituurd in onze foodtruck én we hebben net een webshop gelanceerd."

Mexicanen kunnen nu vanuit huis de Nederlandse (en Vlaamse) snacks bestellen. "Het zou mooi zijn als het nu allemaal wat aantrekt", hoopt Glenn. "En dat het qua corona goed gaat."