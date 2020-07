Ondernemers Sluis kunnen hun contante geld niet kwijt, 'veertig kilometer rijden om geld te storten?!'

Sancho Jansen, voorzitter Middenstandsvereniging Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Sancho Jansen van de Middenstandvereniging zegt de afgelopen dagen met de bank gebeld te hebben voor een oplossing. "Ik kreeg de opties Terneuzen (veertig kilometer), Hulst (vijftig kilometer) en Vlissingen (zeventig kilometer plus tol)."

Niet alleen de afstand is vervelend, zegt de Middenstandsvereniging, ook vinden de ondernemers het niet veilig om met grote bedragen zo ver te gaan rijden.

Plofkraken en sealbags Ondernemers kunnen op bepaalde locaties bij de bank sealbags storten. De bank telt vervolgens het contante geld en stort het op de rekening van de ondernemer. Vanwege het toenemende aantal plofkraken, heeft de Rabobank het aantal locaties om sealbags in te leveren teruggebracht. Dat geldt volgens Rabobank-woordvoerder Margo van Wijgerden vooral voor banklocaties waar mensen direct naast of boven woonden.

Jansen roept de Rabobank op om - vanwege de storing in Oostburg - de locatie in Sluis of Breskens te heropenen. "Je moet ondernemers toch een kans geven om hun geld kwijt te raken." Het liefst ziet de ondernemer in het hoogseizoen alle vestigingen waar opengaan. "Ik vind dat we dat wel verdienen in deze regio."

De Rabobank laat weten dat het probleem hun volle aandacht heeft. Ze zien dat op meer toeristische plekken de nood groter is dan een paar maanden geleden. De bank is bezig met een oplossing voor de lange termijn, maar kan daar nu nog niets over zeggen.