Saskia Maaskant presenteert coronaproof haar nieuwe roman

De boekpresentatie is thuis bij de schrijfster in haar huidige woonplaats Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee. Voor haar computer met webcam liet ze vol trots haar nieuwe roman zien aan de kijkers die de boekpresentatie online volgden. Dat was voor de auteur best even wennen, maar na afloop van de presentatie vond ze het wel geslaagd. "Ik moest wat. Eigenlijk wilde ik het boek presenteren in museum Brusea in Bruinisse. Maar daar was het moeilijk een coronaproof presentatie te houden."

Stormramp Bruinisse

Het boek gaat over de vergeten Stormramp van 1911 in Bruinisse. Het is de eerste historische roman die Maaskant heeft geschreven. Voor het boek moest ze veel onderzoek doen. "Dat was erg leuk. Ik kreeg veel boeken van mijn vader en informatie van inwoners van Bruinisse. Ik wist zelf vrij weinig over de Stormramp, maar de ramp is heel erg ingrijpend geweest voor de Bruse vissersvloot. " Toch is het geen geschiedenisboek geworden. Het is echt een roman voor jong en oud."

Bruinisse, 1911. Meerminnen verdrinken niet is een spannend historisch verhaal, gebaseerd op ware - soms ongelofelijke - gebeurtenissen. Over stiekem meevaren over de Schelde, naar Antwerpen. Over een dokter die misschien wel zijn vrouw vermoordde. Over de vergeten Stormramp die het dan grootste mosselvissersdorp van Nederland overkwam. En hoe je de hevigste stormen kunt trotseren. Een boek om in te duiken en in te verdrinken.

De boekpresentatie werd gevolgd door Nederlanders, Belgen en zelfs Canadezen. De presentatie zag er als volgt uit:

De komende dagen is Maaskant druk met het promoten van haar boek. Ook dat zal coronaproof gebeuren. Ze heeft al veel boeken vooraf gesigneerd.