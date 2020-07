Goedemorgen! Compensatiepakket, bank gevraagd en Mexicaanse foodtruck

De Statenleden vergaderden gisteravond in Studio A58 (foto: Omroep Zeeland)

Het lijkt erop dat adviseur Bernard Wientjes niet meer terug hoeft te komen om opnieuw plaats aan de onderhandelingstafel te nemen. Tijdens het debat gisteravond in de Staten tekende zich een meerderheid vóór het pakket af.

Belfort Sluis (foto: Michiel Hendryckx / Wikipedia rechtenvrij)

Waar Zeeland als provincie de komende jaren 650 miljoen euro krijgt als investering, kunnen de ondernemers in Sluis hun geld letterlijk niet kwijt. Althans, niet in de buurt. Door een storing bij de enige Rabobank-locatie waar ze nog met sealbags terecht kunnen, die in Oostburg, zijn ze nu gedwongen om naar Terneuzen te rijden. En daar zijn de ondernemers niet blij mee.

Mexicanen smullen van de poffertjes van Glenn uit Aardenburg, maar nu even niet (foto: Glenn van Damme)

Poffertjes, bitterballen en Belgisch bier... Die combinatie kom je vast niet vaak tegen in een Nederlandse foodtruck, maar wél in Mexico-Stad. En dat allemaal door de coronacrisis. Glenn van Damme uit Aardenburg: "Anders hadden we hier echt geen tijd voor gehad."

De afgelopen dagen was een paraplu van tijd tot tijd geen overbodige luxe. (foto: Ria Brasser)

Het weer

Het is nog een tijdje bewolkt en verspreid valt er wat

regen of motregen. In de loop van de ochtend komt de zon er af en toe

bij en de wind draait naar noordwest tot noord. Vanmiddag en vanavond

zijn er meer opklaringen en vanmiddag valt er nog een bui, vanavond is

het droog. Er komt vanmiddag een matige tot krachtige noordwestenwind, maximum 18 a 19 graden.