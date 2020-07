Daan en Chantal nemen afscheid van groep 8: 'Alles was anders door corona'

Dat ze hun vertrouwde school gaan verlaten vinden ze wel spannend. "Zeker nu. Alles is anders door de corona. We hebben geen schoolkamp gehad, elkaar maanden niet gezien en de schoolmusical kunnen we niet opvoeren voor een volle zaal", zegt Daan. "Ik heb mijn klas alleen nog maar online gezien, dat is ook best gek", zegt Chantal.

Schoolmusical als film

Toch gaat, gelukkig voor deze klas, de schoolmusical wel op een andere manier door. Hij gaat - hoe kan het ook anders - over corona. Hij wordt niet opgevoerd voor de ouders, maar opgenomen. "We mogen allemaal twee gasten meenemen en dan kijken we hem op de premièreavond op school, in de klas met pizza", vertelt Daan.

Daan en Chantal nemen afscheid van groep 8 en van elkaar (foto: Omroep Zeeland)

Dat het schoolkamp niet doorging was wel een grote domper voor de klas. Vorig jaar viel het kamp letterlijk in het water. Dat wilden ze dit jaar inhalen, maar helaas. De klas heeft nog wel een dagje uit gehad op camping Duin en Strand, om dat toch een klein beetje goed te maken.

Op naar de middelbare school

Daan en Chantal hebben zin om aan een nieuwe fase in hun leven te beginnen, maar vinden het ook jammer om hun vertrouwde school achter zich te laten. "Het was fijn hier. De meesters en juffen zijn lief geweest en hebben aandacht voor je. Dit was ook de leukste klas waar ik in heb gezeten", zegt Daan. "Ik ga mijn vriendinnen missen en de meesters en juffen, ze hielpen ons echt altijd goed", zegt Chantal.