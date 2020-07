Beachvolleyballer Dirk Boehlé had tijdens corona weer tijd om in Hulst te zijn

Dirk Boehlé (foto: FIVB)

Hoe ben jij de coronatijd doorgekomen?

Best goed eigenlijk. Ik ben veel in Hulst geweest bij mijn moeder en daar heb ik normaal niet heel veel tijd voor, maar nu gelukkig wel. Ik heb ook heel veel andere dingen gedaan die niets met beachvolleybal te maken hebben. Ik heb een beetje hardgelopen en ben veel in de natuur geweest. Deze periode was voor mij persoonlijk wel rustgevend eerlijk gezegd.

Op het moment dat er wereldwijd maatregelen werden afgekondigd, zat jij voor een toernooi op het Maleisische eiland Langkawi. Hoe was dat?

Toen ik daar was, onderschatte ik het wel in eerste instantie. Ik dacht: er is hier geen corona, dus we blijven gewoon hier. We zouden eigenlijk vanaf Langkawi doorvliegen naar Australië om een toernooi te spelen. Dat toernooi ging niet door, maar de tickets waren al geboekt dus we wilden daar twee weken gaan trainen en weer naar huis. Op een gegeven moment werden we door de bond gebeld met het advies dat we zo snel mogelijk naar Nederland moesten vliegen.

Heb je goed door kunnen trainen in Nederland?

Ik heb veel fysieke trainingen gedaan. Veel alternatieve dingen zoals hardlopen, mountainbiken heb ik vooral gedaan. Sinds twee weken doen we weer baltrainingen, maar gedurende de lockdown heb ik dat niet gedaan. Gelukkig heb ik van nature veel balgevoel dus ik verlies dat niet zo snel.

Vorig week speelde je voor het eerst weer een toernooi in Zaandam. Hoe ging dat?

We moesten om half 6 's ochtends beginnen dus dat was wel vroeg, de wekker ging om 3 uur. Wel heel leuk en bijzonder om dat een keertje op deze manier mee te maken. Het was heel zwaar zo'n hele dag een toernooi spelen. Als je eindelijk weer mag en je wint ook het toernooi dan is dat echt geweldig.

Je maakte daarna bekend dat je verder gaat met Mart van Werkhoven als speelpartner. Met hem speelde je al eerder samen. Hoe zie je de toekomst tegemoet?

In 2013 en 2014 hebben we mooie overwinningen behaald in de Eredivisie. Toen kwamen we op het punt van: gaan we internationaal doorzetten of niet. Uiteindelijk koos Mart voor het indoorvolleybal, waar hij ook heel goed was. Toen was die klik er al en was het jammer dat we toen niet doorzetten. Nu kiest hij voor het zand, dus dat komt eigenlijk heel goed uit.