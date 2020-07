Indelingen amateurvoetbal seizoen 2020/21

Ronaldo Meijer van Kloetinge schermt de bal af in het duel tegen Groene Ster (foto: Orange Pictures)

De indelingen van Hoek en GOES in de Derde Divisie waren eerder vrijgegeven door de bond. Vrijdag zijn de indelingen van de 1e klasse t/m 4e klasse bekendgemaakt.

Kloetinge en Terneuzense Boys zijn ingedeeld in de 1e klasse B.

1e klasse B zaterdag

seizoen 2020/21 BVCB NIeuwenhoorn Brielle Oranje Wit Heerjansdam RVVH Heinenoord SHO Kloetinge Terneuzense Boys Neptunus-Schiebroek Papendrecht Nieuw Lekkerland XerxesDZB

Arnemuiden en Yerseke komen uit in de 2e klasse E zaterdag

2e klasse E zaterdag

seizoen 2020/21 's-Heer Arendskerke NSVV Arnemuiden Oostkapelle Bruse Boys SSV'65 DBGC Serooskerke De Meeuwen Strijen FC Axel Walcheren MZC'11 Yerseke

Zeelandia Middelburg is nieuw in de 3e klasse A. In maart stond Zeelandia Middelburg bovenaan in de 4e klasse A toen de competitie stilgelegd werd vanwege het coronavirus. De club diende (met succes) een promotieverzoek in bij de KNVB.

3e klasse A zaterdag

seizoen 2020/21 Bevelanders Nieuwdorp De Noormannen Patrijzen FC Dauwendaele RCS GPC Vlissingen VCK GOES Veere Lewedorpse Boys Zaamslag Luctor Heinkenszand Zeelandia Middelburg

3e klasse B zaterdag

seizoen 2020/21 De Fendert NOAD'67 Duiveland Prinsenland Halsteren SEOLTO Kapelle Tholense Boys Klundert WHS Kogelvangers ZSC'62 Krabbendijke Zwaluwe

Thomas Ragut coacht de zaterdagploeg van VC Vlissingen

4e klasse A zaterdag

seizoen 2020/21 Apollo'69 Nieuwland Cadzand Hoedekenskerke/Kwadendamme Colijnsplaatse Boys Schoondijke DwO'15 Spui Hansweertse Boys VC Vlissingen Jong Ambon Wemeldinge MZVC Wolfaartsdijk

4e klasse B zaterdag

seizoen 2020/21 Brouwershaven SPS FC De Westhoek'20 Smerdiek Kruiningen Steenbergen Rillandia VVC'68 SC Stavenisse Vrederust SC Welberg WIK'57 SKNWK Waarde

De competitie in de 1e klasse t/m 4e klasse van het amateurvoetbal begint in het weekend van 19-20 september. In de Derde Divisie gaat de competitie van start in het weekend van 5-6 september.

Zondagvoetbal

In het zondagvoetbal is veel veranderd. Door het wegvallen van VC Vlissingen en de 'promotie' van de Zeeuws-Vlaamse vijfdeklassers blijven er maar twee standaardklassen over: 3e klasse A en 4e klasse A.

Clinge stond bovenaan in de 4e klasse toen de competitie stilgelegd werd vanwege het coronavirus. De club diende een promotieverzoek naar de 3e klasse in bij de KNVB. Dat verzoek is gehonoreerd.

3e klasse A zondag

seizoen 2020/21 Clinge Sprundel DSE STEEN HVV'24 Terneuzen Hoeven UVV'40 Philippine VVR RKSV Groen Wit Victoria'03 Schijf Zundert



De 4e klasse A bestaat komend seizoen uit maar liefst zestien clubs, allemaal uit Zeeuws-Vlaanderen.

Aan deze competitie zijn de vijfdeklassers Aardenburg, Hoofdplaat, Corn Boys, SDO'63 en Graauw toegevoegd.

Vanwege de reisafstanden naar West-Brabant hadden Aardenburg, Hoofdplaat, Corn Boys al aangegeven niet meer in de 5e klasse ingedeeld te willen worden. Deze clubs trokken zich samen met Sluiskil terug en wilden in de reserve-klasse ingedeeld worden.

Nu de KNVB tegemoet komt aan de wensen van de clubs wordt de 4e klasse A aangevuld met de Zeeuws-Vlaamse vijfdeklassers. Ook SDO'63 en Graauw 'promoveren' mee. Alleen Sluiskil niet. Die club wil komend seizoen in de reserve-competitie spelen.

Vogelwaarde diende na het stilleggen van de competitie in maart een promotieverzoek in bij de KNVB. De club is komend seizoen toegevoegd aan de 4e klasse.

4e klasse A zondag

seizoen 2020/21 Aardenburg Hulsterloo Biervliet IJzendijke Breskens Koewacht Corn Boys Oostburg Graauw RIA Westdorpe Groede SDO'63 Hontenisse Sluis Hoofdplaat Vogelwaarde

