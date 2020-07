Zeeland twijfelt niet en harkt 650 miljoen binnen

Tot het pakket behoren een zwaarbeveiligde EBI-gevangenis met een bijbehorende rechtbank en een kennisinstituut voor onder meer criminele ondermijning. Daarnaast komt er ook een kennisinstituut voor water, voedsel en energie, snellere treinen tussen Zeeland en de Randstad, een huisartsenopleiding en geld voor omscholing van langdurig werklozen. Volgens adviseur Wientjes, die de afgelopen maanden onderhandelde met Zeeland en het kabinet, heeft dit pakket uiteindelijk een waarde van 650 miljoen euro en levert het 1000 banen op.

Losse eindjes

Tijdens het debat donderdagavond in Provinciale Staten klaagden oppositiepartijen over de onzekerheden en losse eindjes in het voorstel. Zo moet Zeeland nog een aantal onderdelen, zoals een 380KV-stroomkabel vanaf windmolenparken op zee naar de industrie in Zeeuws-Vlaanderen, nog uitonderhandelen.

Stuurgroep

Volgens gedeputeerden Dick van der Velde (VVD) en Jo-Annes de Bat (CDA) is er geen reden tot ongerustheid. Er komt een stuurgroep die de uitvoering van het compensatiepakket nauwlettend in de gaten gaat houden. Daarin zitten staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Mocht één van de onderdelen van het compensatiepakket toch niet doorgaan, dan krijgt Zeeland er iets anders voor in de plaats, betoogden de gedeputeerden met klem.

Sommige fracties laten blijken dat ze juist erg in hun nopjes zijn met het bereikte compensatiepakket. Uit stukken die gisteravond openbaar zijn geworden, blijkt dat Zeeland eigenlijk maar zo'n 350 miljoen euro schadevergoeding had kunnen claimen bij het Rijk, na het besluit de marinierskazerne vanuit Doorn niet naar Vlissingen te verplaatsen maar naar Nieuwe-Milligen op de Veluwe. Dan is een compensatiepakket met een waarde van 650 miljoen euro toch niet gek, stelden Statenleden.

Internationaal

Is er twijfel over der Law Delta, met de zwaarbeveiligde EBI-gevangenis, meer enthousiasme is er over de Delta-Academy, een kennisinstituut voor water, voedsel en energie. "Dat zijn onderwerpen die iedereen op dit moment raken", stelt PvdA-fractievoorzitster Corina van der Vliet. "Internationaal zal er naar ons worden gekeken."