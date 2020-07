500 euro boete geëist tegen verdachte dodelijk ongeluk met een fietser in Ritthem

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Het slachtoffer werd na het ongeluk met spoed per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De Verkeersongevallenanalyse van de politie deed vervolgens onderzoek.

Dode hoek en schemer

Uit het onderzoek bleek dat de verdachte de fietser niet kon zien door zijn dode hoek en de schemer. Het slachtoffer reed op een elektrische fiets. Omdat er geen stopbord voor de kruising staat, heeft de verdachte afgeremd naar een snelheid van 3 kilometer per uur, voordat hij het fietspad en de spoorwegovergang overstak.

Uit het onderzoek bleek ook dat de verdachte voldoende uitgerust was, niet onder invloed was van alcohol of drugs en dat hij vanaf een half uur voor het ongeval niet op zijn telefoon had gekeken.

De eis

Het Openbaar Ministerie vindt daarom dat er geen sprake is van onoplettendheid. "Dat meneer de fietser niet heeft gezien, is kwalijk. Maar het duidt niet op onvoorzichtigheid." Volgens het OM was de verdachte daarnaast wel oorzaak van gevaar en hinder op de weg. Normaal gesproken staat hier een boete van duizend euro op. Maar omdat het Openbaar Ministerie er vertrouwen in heeft dat de verdachte zich als een goede rijder kan gedragen, eist het OM een boete van vijfhonderd euro.

Het vertrouwen van het OM in de verdachte kwam vooral voort uit het blanco strafblad van de verdachte. "Als je al sinds 2009 heel Europa doorrijdt en nog nooit iets verkeerds hebt gedaan, laat dat zien dat u voorzichtig bent", aldus het OM.

Dat beaamde de verdachte, die voor de zaak vanuit Polen naar Middelburg was gekomen. "Ik ken de omgeving, want ik rijd hier vaker. Ik ben altijd erg voorzichtig in mijn rijden, maar op die ochtend hoorde ik ineens 'tok!' en toen ben ik uitgestapt. Ik heb vervolgens het slachtoffer geprobeerd te helpen en heb de chauffeur van de Nederlandse vrachtwagen achter mij, gevraagd om 112 te bellen."

Medeleven

Toen de verdachte twee weken later hoorde dat het slachtoffer was overleden, heeft hij via de politie contact gezocht met de nabestaanden van het slachtoffer om zijn medeleven te betuigen. "Ik vind het nog steeds heel erg", zei de verdachte tijdens de rechtszaak.

Voor zijn advocaat was dat dan ook de reden om voor volledige vrijspraak te pleiten. "Mijn cliënt zal de rest van zijn leven dit met zich mee moeten dragen. Dat is al een straf genoeg." Ook haalde de advocaat verschillende rechtbankuitspraken aan van vergelijkbare situaties waarbij de verdachte werd vrijgesproken. "Hoe tragisch de gevolgen kunnen zijn, het betekent niet dat de verdachte onoplettend was."

De rechtbank doet op 24 juli uitspraak.

