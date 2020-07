Bejaarde (89) laat man en vrouw binnen en is even later 1.250 euro armer

Portemonnee op tafel (foto: Pixabay)

Rond 18.30 uur stonden een man en vrouw voor de deur bij zijn huis aan de Irislaan. Ze zeiden dat ze 50 euro wilden teruggeven. Dat geld was het slachtoffer een jaar geleden afgetroggeld door een 'klusjesman' die in zijn tuin wilde werken. Hij gaf hem vijftig euro en zag de man nooit meer terug.

Vluchten op bakfiets

De man liet het duo binnen en op dat moment ging het volgens de politie mis. De man en vrouw lieten een vals biljet achter en gingen er met zijn portemonnee vandoor. Ze reden op een bakfiets weg in de richting van de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer kwam er later achter dat er 1.250 euro van zijn rekening is geschreven.

Een buurtbewoner belde na de beroving de politie. Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de man en de vrouw, maar niemand gevonden. Daarom heeft de politie een signalement gedeeld en hoopt dat Vlissingers iets gezien hebben of meer kunnen vertellen over het tweetal.

Signalement

De mannelijke verdachte heeft een buitenlands uiterlijk, sprak Nederlands en had een rode pet op. Hij heeft een baardje en meerdere tatoeages op zijn armen. De vrouw heeft lang zwart haar en had tijdens de beroving een petje op. Ze was gekleed in een lange zwarte jurk en heeft een slank postuur.

Mensen die het tweetal zien, wordt gevraagd 112 te bellen. De politie vraagt 0900-8844 te bellen als mensen denken te weten wie de man en vrouw zijn. Daarnaast hoopt de politie dat bewakingscamera's van buurtbewoners het tweetal hebben vastgelegd.