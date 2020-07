Rechtszaak poging doodslag op hulpverlener Emergis aangehouden

In Middelburg werd in september 2019 een hulpverlener van Emergis neergestoken (foto: Omroep Zeeland)

De begeleider van Emergis ging op 19 september 2019 samen met een collega naar het huis van de Somalische verdachte in de Prinses Beatrixstraat in Middelburg. In de woning zou één van de hulpverleners door de verdachte in zijn buik zijn gestoken. De man zou twee messen hebben samengebonden en daarmee hebben gestoken.

Veel bloed

De begeleider verloor veel bloed bij het incident en overleefde de aanval ternauwernood. De andere hulpverlener kon op tijd vluchten. Bij de aanhouding loste de politie een schot, waardoor ook de verdachte gewond raakte. Hij zit inmiddels negen maanden in voorarrest.

Tbs met dwangverpleging

Om vast te stellen of de verdachte toerekeningsvatbaar is, is een persoonlijkheidsonderzoek gedaan door een psycholoog en psychiater. Vandaag bleek dat beiden een ander advies geven over wat er met de verdachte moet gebeuren. De psychiater denkt dat tbs met dwangverpleging nodig is, de psycholoog wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor zorgmachtiging.

Zorgvuldigheid

De rechtbank vond dat zorgvuldigheid is geëist en koos er voor om de inhoudelijke behandeling uit te stellen naar 7 augustus. Het is de bedoeling dat zowel de psychiater als de psycholoog dan bij de zitting aanwezig zijn om vragen te kunnen beantwoorden.