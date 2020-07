Connexxion dreigt te stoppen met rijden

(foto: Connexxion)

Het moederbedrijf van Connexxion zit in de rode cijfers, ondanks de anderhalf miljard euro die het kabinet dit jaar als coronacompensatie voor het openbaar vervoer heeft uitgetrokken. Eringa zegt dat nu de dienstverlening voor volgend jaar moet worden gemaakt en dat er daardoor snel duidelijkheid moet komen. "We zitten met een gat van 20 miljoen. We gaan volgend jaar niet weer diep in het rood. Dat doen we gewoon niet."

Eringa kan niet zeggen hoeveel geld er precies nodig is, maar wel dat het om honderden miljoenen gaat. Hij noemt geen exact bedrag omdat niet duidelijk is hoe de coronacrisis uitpakt, zegt hij in de radio-uitzending.

Sinds de uitbraak van corona gelden maatregelen in het openbaar vervoer. Zo moeten reizigers een mondkapje dragen en wordt gevraagd drukte te mijden en buiten de spits te reizen. Tot 1 juli moest er ook ín de bus, trein of boot anderhalve meter afstand gehouden worden. Sinds deze maand zijn alle zitplaatsen weer toegankelijk.

Door de verschillende maatregelen zijn er de afgelopen maanden minder reizigers in het openbaar vervoer. Eringa waarschuwde eerder al dat er mogelijk banen verdwijnen door de aanhoudend lage reizigersaantallen.