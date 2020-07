Op vakantie in eigen land: 'Friesland en Zeeland lijken heel veel op elkaar'

Friesland (foto: Wikipedia)

"Zeeland en Friesland lijken erg op elkaar", zegt predikant Michiel de Zeeuw. Hij woont en werkt nu als predikant Koudum, maar was 14 jaar werkzaam in Zeeland. "Zeeuwen en Friezen houden ook niet van nep en leven met een breder perspectief." Volgens De Zeeuw passen Friezen zich wel meer aan aan de toeristen. "Zeeuwen zijn meer authentieker en houden zich meer vast aan tradities."

Van Lemmer naar Laaksem

Martin Cnossen van Visit Friesland nodigt de Zeeuwen graag uit in het hoge noorden waar de meren een belangrijke rol spelen. De watersport is altijd nog een trekker voor veel toeristen, maar ook als fietsbestemming scoort de provincie hoog. "Mijn favoriete stuk is de tocht van Lemmer naar Laaksum. Het is maar een fietstochtje van een half uur, maar het is prachtig."

Michiel de Zeeuw is het helemaal met Cnossen eens. Ook bij hem is deze tocht favoriet. De Koudumse predikant ziet veel van de provincie, want hij wil zijn omgeving goed leren kennen. "Friesland wordt iedere keer weer mooier als ik weer wat nieuws heb gezien."

Problemen qua drukte, die er in veel provincies is geweest, daar heeft Friesland geen last van gehad. Volgens Martin Cnossen spreiden toeristen zich over heel de provincie. Hij ziet de zomer dan ook met heel veel vertrouwen tegemoet.