Testcapaciteit corona in het najaar meer dan verdubbeld

Het uitvoeren van een test op besmetting met covid-19. (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment worden er in Zeeland zo'n 200 mensen per dag getest. In het najaar moet er ruimte zijn voor ruim 1.500 testen per dag. "We willen er snel bij zijn als er nieuwe besmettingen geconstateerd worden", zegt Joke Gaemers, directeur van GGD Zeeland. "Dan kunnen we door bron- en contactonderzoek snel de besmettingshaard traceren."

Extra testen

Om deze extra testen uit te kunnen voeren, wil de GGD met mensen van buiten de eigen organisatie gaan werken. "Onze mensen hebben hun handen vol gehad aan Covid-19 de afgelopen tijd, en kwamen daardoor niet meer aan hun eigen werk toe", zegt directeur Gaemers. "Daarom gaan we extern werven zodat we ons normale werk weer op kunnen pakken."

Het gaat goed

Ondanks de komst van vele toeristen naar de provincie gaat het goed met het aantal besmettingen volgens Gaemers. "Van de testen die we afnemen is minder dan een half procent positief, dat mag je gerust goed noemen. Maar er zijn nog steeds besmettingen, dus mensen moeten echt op blijven passen."

Het uitbreiden van de testcapaciteit wordt vermoedelijk betaald door het Rijk. Daar zijn nu nog gesprekken over gaande. In het najaar is het de bedoeling dat er landelijk 70.000 testen per dag kunnen worden afgenomen.

