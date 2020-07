Goes wil meer BOA's om beter te kunnen handhaven (foto: ANP)

De huidige bezetting aan BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) in Goes is 4,8 fte (voltijds banen). Maar dat is volgens het gemeentebestuur te weinig om de leefbaarheid in openbare ruimte te handhaven. "We zijn een kerngemeente in een gebied van zo'n 100.000 mensen", aldus Mulder. Het huidige aantal BOA's is te laag om zeven dagen per week inzetbaar te zijn.

De gemeente heeft een onderzoeksbureau in de arm genomen dat heeft berekend hoeveel BOA's er nodig zijn. In de basisvariant zou dat neerkomen op een totaal van 12 fte en in de optimale variant zelfs op 17 fte.

Het kostenplaatje van de nieuwe BOA's is niet gering. In het eerste jaar kost de uitbreiding 256.000 euro wat in 2024 zou oplopen tot 731.000 euro, een bedrag dat vervolgens ieder jaar moet worden uitgegeven.

Goes wil de opleiding geüniformeerde beroepen die in het Omnium komt betrekken bij de handhaving in de stad. Het uitbreidingsplan moet nog in het najaar worden goedgekeurd door de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting.