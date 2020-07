OM: dader ongeluk Langevieleweg moet hele straf uitzitten

Fietsen van aangereden vader en zoon op Langevieleweg in Middelburg (foto: HV Zeeland)

De 49-jarige man kreeg vorig jaar door het hof in Den Bosch een lagere straf opgelegd dan de rechtbank in Middelburg had bepaald. In plaats van de drie jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van vijf jaar, kreeg de man in hoger beroep twee jaar cel en vier jaar rijontzegging.

Advies: hele straf uitzitten

Vandaag stond de man voor de rechtbank in Middelburg. Hij zou eind juli vervroegd vrij mogen komen, omdat hij dan een jaar en vier maanden van zijn straf heeft uitgezeten. In een rapport van de reclassering en penitentiaire inrichting Torentijd wordt geadviseerd de man niet voorwaardelijk in vrijheid te stellen en de gehele straf van twee jaar uit te laten zitten. Dat vond de officier van justitie ook.

Volgens het rapport is de man niet gemotiveerd mee te werken om eerder vrij te komen. Hij zei moeite te hebben om te werken tijdens de dagbesteding en vindt het moeilijk dat de reclassering aandringt om nooit meer alcohol te drinken. De aanwezige deskundige van de reclassering benadrukte dat de man alleen tijdens de voorwaardelijke vrijlating niet mag drinken en dat zo'n verbod niet voor altijd zou gelden.

De man gaf aan dat het prima met hem gaat. "Ik zit nu 13 maanden in Middelburg en heb daarvoor drie maanden in Dordrecht in voorarrest gezeten", aldus de geboren Roosendaaler. "Ik zit m'n tijd uit en wist tot vorige maand niet dat er naast goed gedrag in de gevangenis nog voorwaarden kunnen zijn om niet vervroegd vrij te kunnen komen."

Onder invloed na proefverlof

De reclassering vertelde dat de man na terugkeer van zijn eerste proefverlof onder invloed van alcohol terugkeerde in de gevangenis. "Hij ziet alcohol niet als een probleem en gaat zich dan ook niet aan afspraken houden", aldus de deskundige van de reclassering.

De officier van justitie greep dat voorval aan om aan te geven dat volgens haar het risico te groot is om de man vervroegd onder voorwaarden vrij te laten. "Hij moet zijn hele straf uitzitten."

Wat er gebeurde op 13 oktober 2017 Vader Jeppe (dan 41) en zoontje Mees (dan 6) fietsen op de Langevieleweg en besluiten over te steken. Ze worden geschept door een auto die volgens getuigen te hard rijdt. De man rijdt ook links en heeft gedronken. Vader en zoon worden gelanceerd en maken een smak op het wegdek. Mees en Jeppe lopen hersenletsel en lichamelijk letsel op. Beiden worden zwaargewond met de traumahelikopter afgevoerd. Tot op de dag van vandaag kampen beiden met de gevolgen van het ongeluk.

Als de rechtbank besluit dat de man zijn volledige straf moet uitzitten, komt hij over acht maanden vrij. "Het zou beter zijn als de reclassering nog probeert met de man te werken", aldus de advocaat van de 49-jarige man. "Anders staat mijn cliënt zonder toezicht en begeleiding over acht maanden weer op straat en dat moeten we niet willen." Hij pleitte dan ook voor vrijlating onder voorwaarden. Eventueel over twee maanden om de reclassering nog de mogelijkheid te geven uit te zoeken op welke manier dat het beste kan worden gedaan.

De rechtbank doet op vrijdag 24 juli uitspraak.

