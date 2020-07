Hardrijders worden vanaf nu flink aangepakt in Goes

De afgelopen maanden is het aantal meldingen over hardrijders in de stad toegenomen en de politie vermoedt dat de coronacrisis hiermee te maken heeft. "Het is rustiger op de weg waardoor men meer ruimte heeft om de snelheid te verhogen. Wat ze vaak vergeten, is dat de remweg verviervoudigd met verdubbeling van de snelheid dus het is belangrijk dat we dit aanpakken", vertelt Hans van den Bergen van de politie.

Frans ontwerp

De waarschuwingsborden langs de weg zijn gloednieuw, maar het ontwerp komt sommigen wellicht bekend voor. "Het is een Frans themabord die ook op de Franse snelwegen te zien zijn. Wij hebben dat vertaald in het Nederlands. De kleur en symbolen op het bord zijn wel hetzelfde gebleven", vertelt Cees Pille, wethouder van de gemeente Goes. Het doel van de borden is om hardrijders af te schrikken zodat ze gas terug zullen nemen: "Het belangrijkste is dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft."

Edwin Franse van politie Zeeland met Cees Pille wethouder van gemeente Goes bij het nieuwe waarschuwingsbord voor snelheidscontroles (foto: Omroep Zeeland)

De politie verwacht dat tachtig procent van de hardrijders zich door de borden aan de gepaste snelheid zullen houden. De overige twintig procent hoopt Van den Bergen te kunnen betrappen met zijn lasergun. "Het schrikt sneller af om mensen persoonlijk aan te spreken op hun gedrag dan dat ze geflitst worden en een bekeuring thuisgestuurd krijgen", zegt Van den Bergen. "Het is niet ons streven om meer boetes uit te delen, maar in sommige situaties zal dat onvermijdelijk zijn."

De controles vinden regelmatig plaats op de volgende doorgaande wegen in de stad: de `s-Heer Hendrikskinderendijk - Middelburgestraat Westsingel, Oranjeweg, Patijnweg, 's-Gravenpolderseweg, Ringbaan-West (zuid), Nansenbaan, Anthony Fokkerstraat, Patijnweg-VandeSpiegelstraat, Houtkade en Westhavendijk.