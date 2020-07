Ananda is voorbereid op mondkapjesplicht in België: 'Mijn moeder heeft er een gemaakt met de Zeeuwse vlag'

Het mondkapje dat de moeder van Ananda heeft gemaakt (foto: Ananda de Jager)

De afgelopen week was Ananda op vakantie in Zuid-Frankrijk en dus had ze het nieuws rondom de mondkapjesplicht in haar woonplaats Brussel nog niet helemaal meegekregen. "Maar ik heb ze al ingeslagen want op vakantie moesten we het kapje ook af en toe op", zegt Ananda. "Bijvoorbeeld als je stopt langs de weg tankstations."

Ze vindt het ook niet meer gek om een mondkapje op te doen. "Elke keer als we ons huisje verlieten dan checkten we drie dingen: telefoon, portemonnee en mondkapje. We zullen hem op doen als het moet."

De omslag van het boek dat Ananda schreef (foto: Ananda de Jager)

Boek geschreven

Ananda kon de afgelopen week in Zuid-Frankrijk genieten van haar vakantie, maar volgende week is het in Brussel meteen weer druk. "Mijn boek is vanochtend uitgebracht. Het is een Engelse gedichtenbundel die gaat over het herstellen van een eetstoornis. Dat is geen makkelijk onderwerp om over te praten, hopelijk hebben mensen er steun aan."

De afronding van het boek ging door de corona wel op een hele aparte manier. "Ik had het boek voor de corona geschreven en in maart hoorde ik dat het gepubliceerd ging worden." Daardoor moest het overleg via telefoon en online in plaats van face-to-face. Volgende week staat de presentatie gepland. "Dat wordt kleiner dan normaal. Ik ga het vieren met mijn Belgische bubbel."