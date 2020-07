Schouwen-Duiveland moet meer dan 2 miljoen terugbetalen aan Windpark Krammer (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het hof heeft de gemeente niet duidelijk aangetoond waaruit het bedrag was opgebouwd en is onder meer een te hoog bedrag berekend dan is toegestaan. De kwestie loopt al sinds 2014. Toen heeft het windpark al bezwaar gemaakt tegen de leges.

Directeur Tijmen Keesmaat van Windpark Krammer: "We zijn ongelofelijk trots op het project Windpark Krammer. Dat het ons niet is gelukt om over de hoogte van de leges een compromis te sluiten met de gemeente Schouwen-Duiveland, heb ik persoonlijk als een nederlaag ervaren."

Bij de behandeling van de zaak vorig jaar juli drong het gerechtshof in 's-Hertogenbosch er bij partijen op aan om een compromis te bereiken. De rechter gaf toen al aan dat het risico voor de gemeente groot is. Met mogelijk grote financiële gevolgen omdat de rechter alleen antwoord geeft op de vraag of de legesverordening wel of niet verbindend is en de aanslag wel of niet terecht is opgelegd. Partijen zijn met elkaar in overleg gegaan over een compromis, maar de gemeente is volgens Keesmaat nooit met een redelijk voorstel gekomen.

Het is nog niet duidelijk of met deze uitspraak definitief een einde is gekomen aan de kwestie. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft zes weken de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.