VVV Zeeland: 'Je kunt wel merken dat de zomervakanties zijn begonnen'

Op deze camping in Koudekerke is het ondanks het mindere weer toch druk (foto: Ria Brasser)

"Je kunt wel merken dat de zomervakantie is begonnen", zegt Erik van den Dobbelsteen, directeur van VVV Zeeland. Hij ziet dat Nederlanders meer kiezen voor een vakantie in eigen land. "En dus ook in Zeeland, maar ook de Duitsers en Belgen weten ons gelukkig weer goed te vinden."

Volgens Van den Dobbelsteen is de bezetting van de vakantieplekken tussen de 85 en 90 procent. "Aan de kust is bijna alles wel vol. Daar moet je echt goed zoeken wil je nog overnachten, maar iets verder in het binnenland is nog wel wat plek."

Als over een aantal weken de bouwvak begint en dus alles vakanties samen vallen, verwacht Van den Dobbelsteen dat er nog meer toeristen in Zeeland zullen zijn. "De verwachting is dat het drukker gaat worden in het hoogseizoen dan afgelopen jaar."

Drukte op het strand bij Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Bij de VVV Zeeland merken ze de drukte ook aan het aantal vragen dat bij hen binnenkomt. "Mensen willen vooral weten of ze mondkapjes op moeten en waar dan precies. Ook komen er veel vragen over fietsroutes en de weekmarkten. Die worden echt gemist", weet Van den Dobbelsteen.

VVV Zeeland-directeur Erik van den Dobbelsteen is hoopvol over de toeristen deze zomer