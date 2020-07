Siebe Schets hoopt zich via GOES in de kijker te spelen

Schets speelde bij de JVOZ en vertrok in 2013 naar de jeugdopleiding van FC Twente. Daarna speelde hij kort voor Go Ahead Eagles en FC Dordrecht.

Uiterste best doen

"Er is nog steeds kans dat er iets komt natuurlijk, maar dat is even afwachten. Nu ga ik me richten op GOES en mijn uiterste best doen, zegt Schets.

Pas op de laatste dag van de overschrijvingstermijn kondigde GOES de komst van de aanvaller aan. De club heeft met Schets de gewenste centrumspits binnen, die voor doelpunten moet zorgen. Want topscorer Schalkwijk vertrok naar Hoek.

GOES had al langer contact met Schets, die zelf bleef hopen op een contract in het profvoetbal. Tevergeefs. "Het is lastig. Er is veel aanbod van spelers. Je moet ook een beetje geluk hebben. Het juiste moment, timing dat een club je nodig heeft."

Veel doelpunten

Schets zet zich nu voor de volle honderd procent in voor GOES. Een goed seizoen in de Derde Divisie met veel doelpunten kan helpen bij een terugkeer naar het profvoetbal. "Als ik er hier vijftien scoor, denk ik dat de stap terug ook wel makkelijker wordt."