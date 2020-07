Hugo de Jonge naar tweede stemronde lijsttrekkerschap van het CDA

(foto: ANP)

De Jonge neemt het in de tweede stemronde op tegen Pieter Omtzigt. Omtzigt kreeg 39,7 procent van de stemmen. De derde kandidaat, Mona Keijzer, bleef steken op ruim elf procent. Woensdag is de uitslag van de nieuwe stemronde bekend.

Ik ben een Zeeuw

De Jonge reageerde nadien:"De strijd is nog niet gestreden. Het is onze taak om bruggen te bouwen. En daar heb ik steun bij nodig. Ik ben een Zeeuw dus Luctor et Emergo! Ik worstel en kom boven. Lukt ut vandaag niet, dan lukt ur mèrugu wè."

Hobbels

Het verloop van de verkiezing liep niet vlekkeloos. Leden konden afgelopen week digitaal stemmen, maar dit bleek niet betrouwbaar. Na aanpassingen in de stemprocedure heeft het CDA leden moeten aansporen om opnieuw te stemmen. Hierdoor is de uitslag ook later bekendgemaakt.

Bruinisse en Zaamslag

De Jonge werd in 1977 geboren in Bruinisse als zoon van een dominee. Toen hij twee was verliet het gezin Zeeland om vijf jaar later neer te strijken in Zaamslag. Daar woonde De Jonge tot zijn 15e jaar.

De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, speelt een belangrijke rol in de coronacrisis. De Jonge nam op 19 maart deze verantwoordelijkheid over nadat minister Menno Bruins vanwege gezondheidsproblemen was afgetreden.

Verkiezingen lijsttrekker CDA