Christel brengt kunst naar de mensen toe met een badfiets

Bij een badfiets moet je letterlijk denken aan een fiets met een badkuip erop. Het rijdende kunstwerk is in elkaar gezet door verschillende kunstenaars uit Zeeuws-Vlaanderen. Vincent van Leeuwen, alias vrouwvanrinus, beschilderde vandaag de badkuip. "Samen met wat vrienden hebben we de fiets ook gebouwd. Christel wilde voor haar afstudeerproject iets wat mensen doet glimlachen op veilige afstand. We bedachten toen deze gekke fiets", aldus de kunstenaar.

Christel verzamelde de spullen en bracht de kunstenaars bij elkaar. Ze maakte de badfiets dus niet zelf, maar bedacht het project wel. Dat is de taak van een kunstmanager. Christel: "In de kunstwereld heb je makers en mensen die de kunst willen bekijken. Als kunstmanager zit je daar precies tussen in en breng je kunstenaars en liefhebbers bij elkaar."

Dennis Mol, Stijn de Roo en Christel Jansen in de toen nog onbeschilderde badfiets (foto: Christel Jansen)

Het afstudeerproject van Christel heet 'De glimlach in de openbare ruimte'. Met dit project wil ze de kunst naar de mensen toebrengen en ze een glimlach bezorgen. "Juist in deze tijden is het lastig om mensen naar één plek te krijgen, dus willen we de kunst laten rondrijden. Zo hoeven mensen niet op een hoopje naar een kunstwerk te kijken, maar blijven ze in beweging."

Leeg winkelpand

Ook Terneuzen kan wel wat opfleuring gebruiken. Vandaar dat vrouwvanrinus vandaag in een leegstand winkelpand voor winkelend publiek de badfiets beschilderde. Dat geldt volgens Christel niet alleen voor Terneuzen trouwens. "Nu is het mooi weer, maar op een grauwe dag kan een stad heel donker zijn. Dan is het toch leuk dat je opeens een badfiets voorbij ziet rijden in vrolijke kleuren of zoals nu dat je voorbij een leeg winkelpand loopt en denkt: wat gebeurt hier nu? Het zijn allemaal kleine verrassingen en dat is het doel van het project."

Wat er gaat gebeuren als de fiets helemaal klaar is, wil Christel dan ook nog niet verklappen. "Het is geen verrassing meer wanneer ik zeg: 'morgenochtend komt de badfiets voorbij je huis rijden'." De kunstenaar daarentegen wil wel al wat kwijt over de plannen. "Een muzikale vriend van mij wil bijvoorbeeld in een gele Speedo in de badkuip liggen en muziek maken terwijl hij door de stad wordt gereden."