Veere en haar kunstenaars

Wat was is niet meer is een film over de lang vervlogen tijd dat Veere nog aan open zee lag, vol persoonlijke verhalen over de tijd van toen, verteld door mensen die het allemaal zelf hebben meegemaakt. Verhalen vol liefde voor het Veere van vroeger. Een stadje dat voorgoed veranderd is na de afsluiting van het Veerse Gat in 1961.

Het pittoreske Veere met het historische stadhuis, de karakteristieke Campveerse toren en de haven met de hoogaarzen, vormde een grote inspiratiebron voor vele kunstenaars zoals Dirk Koets, Maurice en Sarika Goth.

Tussen 1900 en 1960 hebben vele kunstenaars in Veere gewoond en gewerkt, sommigen zelfs hun leven lang. De eigenaar van één van de Schotse Huizen, kunstverzamelaar Albert Ochs maakte van zijn huis, samen met zijn dochter Alma. een ontmoetingsplek en tentoonstellingsruimte voor kunstenaars.

De sluiting van het Veerse gat in april 1961, luidde langzaam maar zeker het einde van de Veerse kunstenaarskolonie in. Veere werd afgesloten van de zee, in de haven verdwenen de vissersschepen en daarmee verloor Veere langzaamaan haar kunstenaars. Die trokken één voor één naar elders.

Documentairemaker Joop Span: "Toen ik bezig was met mijn docu over Nescio leerde ik in Veere allerlei mensen kennen. Die droegen suggesties aan voor een film over de kunstschilders uit het begin van de twintigste eeuw. Dat was een prachtige aanleiding om deze documentaire te maken. Het was lastig om al die verhaallijnen met elkaar te verweven maar ik ben tevreden over het eindresultaat."

