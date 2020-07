Zeldzame 'blote oog' komeet Neowise laat zich ook boven Zeeland zien

Komeet Neowise boven de duinen van het Nollestrand in Vlissingen (foto: Robin Hardeman)

De verwachting is dat de komeet de komende week op zijn helderst is. Volgens Rijk-Jan Koppejan van de Volkssterrenwacht in Middelburg kijk je het best tussen middernacht en zonsopkomst naar de hemel. "Zoek daarvoor een plek op met goed uit zicht op de noordoostelijk hemel. Met een verrekijker zie je heel duidelijk de lange staart." Volgens Koppejan is het tamelijk zeldzaam dat de komeet zonder telescoop te zien is. "De laatste keer dat we er eentje op het noordelijk halfrond te zien kregen was in 1997. Toen stal komeet Hale-Bopp de show."

In de nacht van zaterdag op zondag ging al een aantal Zeeuwen erop uit om de komeet op de foto te zetten. Ze legde Adri Padmos Neowise vanaf de Brouwersdam op de gevoelige plaat vast.

Komeet Neowise, gezien vanaf de Brouwerdam (foto: Adri Padmos)

Toch weet de sterrenwacht te vertellen dat kometen op zich niet zeldzaam zijn. "Er staan doorlopend kometen aan de hemel, maar in verreweg de meeste gevallen heb je een telescoop nodig om ze te kunnen zien." Kometen bestaan uit ijs en rotsen en worden om die reden ook wel vuile sneeuwballen genoemd. Onder invloed van de zonnewarmte verliezen kometen een deel van hun materiaal en dat veroorzaakt de enorm lange 'staart'.

Op deze foto van Annika Mol is de 'staart' van Neowise boven Westkapelle ook goed te zien.

Ook boven het strand van Westkapelle is de Neowise gespot (foto: Annika Mol)

De kern van de komeet (officieel 2020 F3 NEOWISE genoemd) is ongeveer vijf kilometer in diameter. De staart kan vele miljoenen kilometers lang worden. Mocht je liever niet uit bed komen om de komeet te bewonderen, dan hebben we hier nog een foto uit Kruiningen van Sjaak van Loo voor je:

Sjaak van Loo uit Kruiningen maakte deze foto van Neowise vannacht om half één (foto: Sjaak van Loo)

Vind je het wél de moeite om je nachtrust op te geven voor Neowise? Op 22 juli staat de komeet volgens Koppejan het dichtstbij de aarde. "Maar de helderheid van kometen is heel lastig te voorspellen. Ze kunnen namelijk helemaal uit elkaar vallen tijdens hun reis richting de zon." Hoewel de komeet op 22 juli 'vlakbij'is, verwacht de sterrenwacht dat de komende week de komeet op zijn helderst is.