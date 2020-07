Uit het sportarchief: BC Vlissingen in volle Baskensburg tegen landskampioen Amsterdam

Voorafgaand hadden een aantal spelers in de media gezegd dat ze hoopten op een stunt tegen landskampioen Amsterdam. "Maar dat zat er niet in", weet Benjamin Steenbeek nog. "Zij waren een stuk beter. Maar dat is niet gek. Wij hadden die dag nog gewoon gewerkt. Ik weet nog dat wij vroeg aanwezig moesten zijn. Twee uur voor de wedstrijd. Toen ik aankwam in de hal waren zij al met de warming-up bezig."

BC Vlissingen was in de kwartfinale van de beker gestuit op Amsterdam. "We hadden wat geluk in het toernooi. De eerste twee ronden wonnen we en in de derde ronde werden we vrijgeloot. Daarna lootten we Amsterdam." De Vlissingse ploeg was het enig overgebleven team dat niet actief was in de eredivisie. Een prestatie op zich.

Stijgende lijn

"We hadden toen een team dat jaar in jaar uit alles won", blikt Steenbeek terug. "We hadden toen echt de stijgende lijn te pakken. Maar het was goed dat we toen tegen Amsterdam even op ons nummer werden gezet. Daar zagen we dat we nog heel veel konden leren."

Een jonge Benjamin Steenbeek in actie tegen Amsterdam (foto: Theo Theune)

BC Vlissingen verloot het duel met 31-116 in met meer dan 1000 toeschouwers gevulde Baskensburg. De eerste score werd gemaakt door Michel Bosters en toen ging het dak eraf. Maar al snel nam Amsterdam de overhand. "We speelden voor allemaal mensen die we goed kenden dat leverde wel wat kippenvel op. Het was mooie promotie voor de basketbalsport in Zeeland."

Benjamin Steenbeek had tijdens de wedstrijd een paar kippenvelmomentjes