Raffinaderij helpt voetbalclub om te verduurzamen

Het fonds is bijna tien jaar geleden opgericht door Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost en is speciaal bedoeld voor speciale projecten in de buurt. Met het geld werd afgelopen maand het oude kantinedak vol asbest vervangen door een nieuw dak. Deze maand worden de zonnepanelen gelegd, waardoor niet alleen de eerste grote stap naar duurzaamheid wordt gezet, maar het ook nog eens energie wordt bespaard en geld bespaart.

"We sprongen een gat in de lucht", zegt voorzitter van de Lewedorpse Boys Peter Vermeulen toen het bedrijf het aanbod deed. "Een jaar geleden hebben we in de kas gekeken voor de mogelijkheden. Wat er inzat was niet toereikend om dit allemaal te bekostigen." Via de gemeente Borsele kwamen ze in contact met het fonds.

De cheque die de Lewedorpse Boys kreeg (foto: Omroep Zeeland)

"We willen graag projecten in de omgeving steunen", zegt Wim-Paul Lievense van Zeeland Refinery. De raffinaderij is een grote werkgever voor de omgeving en wil door de dit soort steun laten zien aan omwonenden dat ze er zijn voor de omgeving. Vooral projecten waarin onder andere duurzaamheid een rol speelt krijgen voorrang.

De Lewedorpse Boys zet meteen door. De club heeft alle lampen vervangen door LED-verlichting en er staan volgens voorzitter Vermeulen al nieuwe wensen op het verlanglijstje: "We zouden heel graag van het gas afstappen, maar dat is nog even toekomstmuziek."