Douane verwachtte rode diesel, vond xtc grondstoffen

De grondstoffen voor xtc werden gevonden in deze vrachtwagen (foto: Douane)

Toen ging de douane er nog vanuit dat er mogelijk rode diesel vervoerd werd. Dat is goedkopere diesel die vooral gebruikt wordt in de landbouw. Bij het openen van de vrachtwagen werd 5.000 kilo aan grondstoffen voor xtc aangetroffen.

Bestuurder is weggevlucht

De bestuurder heeft nog geen verklaring gegeven voor de vondst. Na het stopteken van de douane is hij snel de auto in gevlucht die voor de vrachtwagen was gestopt en is weggevlucht.

Waar de vrachtwagen precies is stopgezet, is niet duidelijk. De Douane zegt dat het in 'de Zeeuwse grensstreek' was.