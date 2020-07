Drukte in Sluis: 'Het blijft een balans tussen gezondheid en economie'

Het centrum van Sluis gaat iedere dag van 12.00 uur tot 22.00 uur op slot voor al het verkeer, ook fietsers. In het weekend wordt de drukte in de gaten gehouden vanuit het stadhuis, en door mensen op straat. Als het te druk wordt, gaan de waarschuwingsborden bij binnenkomst van Sluis op rood, en worden bezoekers gevraagd ergens anders heen te gaan.

Goed nieuws

"Het is op zich goed nieuws dat mensen Sluis weer weten te vinden", zegt Sancho Jansen, voorzitter van de Middenstandsvereniging Sluis. "We werken heel goed samen met de gemeente om de drukte in de hand te houden. Als het te druk wordt, krijgen wij ook een telefoontje om te overleggen. Als wij akkoord zijn, en de burgemeester is dat ook, dan gaan de seinen op rood."

De drukte begint langzaamaan terug te keren in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

"Het blijft altijd een balans tussen gezondheid en economie", zegt Jansen. "We hebben bijna drie maanden stil moeten zitten, met nog geen vier procent van onze normale capaciteit. Sluis begint gelukkig weer te bruisen, maar we moeten er wel voor waken dat het veilig blijft."

Waarschuwen bij drukte

De berichtendienst in Sluis moet mensen waarschuwen als het te druk is waardoor je geen anderhalve meter afstand kunt houden. Bij groen is er voldoende plek, bij rood is het te druk. Sluis werkt al een tijdje met borden langs de weg met zo'n stoplicht erop. Een dergelijke berichtendienst is er ook al in de gemeente Veere.

Lees ook: