Walcherse verse schapenkaas in trek door coronacrisis

Remco heeft meer dan 300 Zeeuwse melkschapen die elke dag twee keer worden gemolken. Dat is niet te vergelijken met hoe het vroeger ging. Begin vorige eeuw waren het vooral de boerenknechten die een paar Zeeuwse melkschapen hadden voor eigen gebruik. De melk werd gedronken, maar er werd ook verse schapenkaas van gemaakt. Zo nu en dan werd er ook weleens wat weggegeven of verkocht, maar dat gebeurde op een kleinschalige manier. "Er waren op Walcheren nog geen officiële schapenhouderijen. Mijn vader is daar eigenlijk pas mee begonnen en heeft het Zeeuwse melkschaap weer op de kaart gezet", aldus Remco.

De verse Walcherse schapenkaas (foto: Omroep Zeeland)

Jan Breel, de vader van Remco, nam in 1973 het bedrijf over van zijn vader en heeft de schapenhouderij uitgebreid. "Het was in die tijd de gewoonte dat de man de koeien melkte en de vrouw de schapen. Mijn vrouw melkte eerst elke dag vier schapen, toen acht, en dat werden er steeds meer. Op een gegeven moment werden het er zoveel dat we machinaal zijn gaan melken." De kaas werd verkocht op de markt en in een aantal winkels in de buurt.

Harde schapenkaas

In eerste instantie verkochten ze alleen verse schapenkaas, maar na verloop van tijd zijn ze ook de 'harde' schapenkaas gaan maken. "Het voordeel van deze kaas is dat je ze lang kan bewaren. Terwijl je de verse schapenkaas na een week aan de varkens kan voeren."

Mensen met een koemelkallergie kunnen deze kaas gewoon eten." Remco Breel - kaasmaker

Schapenmelk is volgens Remco heel geschikt om kaas van te maken. "Het heeft een hoger vet en eiwitgehalte dan koeienmelk, bevat veel vitamines en het is daarnaast gezond bij een te hoog cholesterolgehalte. Ook kunnen mensen met een koemelkallergie deze kaas gewoon eten. Daarnaast zitten er geen conserveringsmiddelen in. De verse schapenkaas is een beetje te vergelijken met kwark. Het is gezond, licht verteerbaar en dus niet verwonderlijk dat steeds meer jongeren dit product eten. Het is echt een delicatesse geworden en ook ik eet het elke dag."

Niet ingewikkeld

De verse schapenkaas wordt één keer per week op een ambachtelijke wijze gemaakt. "Het is ook helemaal niet ingewikkeld om deze kaas te maken. De melk wordt een klein beetje gestremd waarna het, als het wat dikker is geworden, in houten bakjes gaat. In de bakjes zitten gaatjes, zodat het overtollige vocht eruit loopt. Tot slot wordt de kaas in plastic bakjes gedaan en kan het verkocht worden."

Het Zeeuws melkschaap heeft een aantal bijzondere kenmerken. Naast dat het schaap veel melk geeft, heeft het ook gave hoeven. Hoefafwijkingen zijn er over het algemeen weinig. De hoeven zijn ook bijna altijd wit. Het oude bekende slaapliedje 'Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap, een schaap met 'witte' voetjes, drinkt zijn melk zo zoetjes, slaap kindje slaap' lijkt, gezien de beschrijving in de tekst, ontleend aan het Zeeuws melkschaap.