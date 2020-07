Bekende TV-kok neemt restaurant in Wemeldinge avondje over

De topchef kwam op uitnodiging van het hotel, annex eetcafé, naar Wemeldinge. Croes wil namelijk een nieuwe kant op met de zaak. "We hebben Smits in april over genomen. De vorige eigenaar zat er al langere tijd in. Nu willen wij de zaak een boost geven en wat hipper maken. De restaurant take-over is ons eerste evenement, maar er zullen er nog meer volgen."

Ze vond het dan ook goed dat er opeens iemand anders in de keuken staat. "In het begin was het best even wennen, maar het verliep al snel gesmeerd." Toch is ze niet van plan haar eigen kok in te ruilen. "Nee hoor, die blijft gewoon!"

Het is een kwestie van kort grillen, heet en dat is het." Job Pattinasarany, tv-kok

De kooksessie van de Rotterdamse Pattinasarany was te volgen via Instagram en Facebook. Hij maakte een volledig diner voor 36 gasten. Zij mochten het eten op anderhalve meter van elkaar opeten. Kijkers thuis konden de bereiding van het viergangenmenu volgen via de sociale media van het eetcafé en de gerechten namaken. Dat is volgens de kok best te doen. "Het is hartstikke makkelijk, iedereen kan barbecueën. Het is een kwestie van kort grillen, heet en dat is het."

De tv-kok bleef nog even in Zeeland om oesters te rapen. Hij is onder de indruk over wat onze provincie allemaal heeft te bieden. "Je hebt hier de beste kreeft van allemaal, maar ik heb ook boomgaarden zien, aardappel- en uienvelden. Wat is het hier prachtig!"

Librije en 24Kitchen

Pattinasarany is onder meer bekend van 24Kitchen. Hij presenteert het programma Wat Eten We Vandaag. Daarnaast hielp hij onder meer in de keuken van sterrenrestaurant Parkheuvel en de Librije in Zwolle.