Goedemorgen! Sander Dekker komt en mooie plaatjes van komeet Neowise

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (foto: ANP)

Dekker brengt een bezoekje aan de beoogde locatie voor het justitieel complex, de plek waar eigenlijk de marinierskazerne zou komen. Zeeland krijgt nu als compensatie onder meer een Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een hoogbeveiligde zittingslocatie van de rechtbank en een beveiligde werk- en overnachtingslocatie voor rechters en advocaten. Dekker zal tijdens zijn bezoek praten met inwoners en ondernemers uit de gemeente Vlissingen.

Auto te water geraakt in de Eerste Binnenhaven in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Hulpdiensten hebben begin van de nacht een persoon aangetroffen in een auto die te water was geraakt. De auto lag in de Eerste Binnenhaven in Vlissingen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Waterbuffels komen naar het Verdronken Land van Saeftinghe (foto: FreeNature)

Vanaf vandaag worden een raster, vangkraal, drinkwater- en stroomvoorziening aangelegd in het Schor van Baalhoek, bij het Verdronken Land van Saeftinghe. Een kleine groep waterbuffels zal als proef zo'n 20 hectare schor gaan begrazen. Enkele dieren zijn uitgerust met een GPS-zender waardoor een goed beeld moet ontstaan van het graasgedrag. Maar voor het zover is zal er eerst in het natuurgebied hard gewerkt moeten worden.

Lewedorpse Boys krijgen geld om te verduurzamen (foto: Omroep Zeeland)

Voetbalvereniging Lewedorpse Boys heeft hulp gekregen van een naburige raffinaderij om te verduurzamen. De voetbalclub kreeg ruim 28.000 euro van een fonds van Zeeland Refinery voor een complete renovatie. Het fonds is bijna tien jaar geleden opgericht door Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost en is speciaal bedoeld voor speciale projecten in de buurt.

Ook boven het strand van Westkapelle is de Neowise gespot (foto: Annika Mol)

Deze prachtige foto van Neowise is afgelopen weekend gemaakt bij Westkapelle. De komeet zal ook deze week nog te zien zijn boven Zeeland. Je maakt het meeste kans tussen middernacht en zonsopkomst. Mocht je nou geen zin hebben om voor Neowise uit je bed te komen, maar wil je de komeet wel zien? We verzamelden speciaal voor jullie de mooiste foto's. Jouw foto mag er natuurlijk ook bij!

Zonnig s-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner Hoog, 's-Heerenhoek)

Het weer

Vandaag weer een zonnige dag voor de boeg. De dag start met wat hoge bewolking en vanmiddag zijn er enkele stapelwolken aanwezig. Maar er staat nauwelijks wind. De middagtemperaturen liggen rond 23 graden. Vannacht kan er af en toe wat regen vallen.