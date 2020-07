Zeeuwse troubadour Engel Reinhoudt overleden

Engel Reinhoudt overleden op 74-jarige leeftijd (foto: Omroep Zeeland)

Reinhoudt was vooral bekend van het schrijven en zingen van liedjes in het Zeeuws. Toch kon hij volgens zijn dochter Jolijn perfect Nederlands. "Hij communiceerde zowel Zeeuws en Nederlands met ons. We grapten vroeger dat we tweetalig werden opgevoed."

Piet Scheerders van dialectband Ambras heeft goed herinneringen aan zijn vriend en mede-muzikant. "We hebben dertig jaar met hem opgetrokken. Het was een zeer innemende man en verbindend. Als er iemand jarig was in zijn familie, was heel Ambras uitgenodigd. Het was een grote familie. Hij kon met iedereen goed overweg."

Volgens zijn dochter was hij al een tijdje ziek en heeft hij de afgelopen twee maanden in het ziekenhuis doorgebracht. "Zijn gezondheid is nooit zo goed geweest. Afgelopen maandag kwam alles bij elkaar. Hij wilde thuis afscheid van ons kunnen nemen, dat is gebeurd."

Reinhoudt was ook voorganger tijdens meezingmiddagen in 't Kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk. Ook daar zal de zanger worden gemist. "We zullen de inspiratie van deze voorzanger, medeoprichter en het gezicht van 't kerkje heel erg missen."

Het kerkje blijft Reinhoudt eren. "Met zijn motto als tekst op het spandoek dat op 't Kerkje hangt: 'Vremden bin vrienden mie wie a je nog kennis mo maeke'."

Nijntje in het Zeeuws

Een van de bekendste nummers van Engel Reinhoudt is 'Een bolus bie de koffie'. Ook schreef hij verhalen en gedichten in het Zeeuws en vertaalde hij kinderboeken naar het Zeeuws, waaronder Nijntje.

Vorig jaar ontving Reinhoudt de Goessche Diep Fondsprijs 2019, een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de Zeeuwse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Aanstaande vrijdag is de uitvaart.